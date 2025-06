Getty Images for The Buoniconti Fund To Cure Paralysis

Vieri sulla Champions dell'Inter: "Altro che flop, un miracolo con quel budget"

31 minuti fa

Bobo Vieri, ex attaccante tra le altre dell'Inter, ha parlato a margine della Milano Football Week, prendendo le difese dei nerazzurri e di Simone Inzaghi:



"Allora, l’Inter ha giocato malissimo, su questo niente da dire. Però io le finali di Champions voglio sempre giocarle, è sempre un grande traguardo. Quindi l’Inter raggiungendo due finali in tre anni ha fatto un miracolo. Soprattutto per il budget che ha. L’Inter non spende i soldi di Barcellona, Real Madrid o Psg. Però mi spiace che sia andato via Simone Inzaghi. Certo, poteva fare qualcosina di più, lo scudetto era alla sua portata quest’anno. L’Inter è una squadra forte, ha due giocatori per ruolo: non si raggiungono due finali di Champions in così poco tempo per caso…".