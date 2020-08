Troppo disfattismo in casa: siamo sicuri che gli altri siano messi davvero meglio? Se lo chiede il blogger bianconero GattoDelleSpiagge, il quale su VivoPerLei analizza quanto sta succedendo in questi giorni attorno al nuovo progetto tecnico di. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/88505​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.