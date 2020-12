. Invece no, la squadra di Antonioè ancora viva e ha possibilità di accedere agli ottavi di finale. Tutto dipenderà dall'ultima giornata della fase a gironi.Se lo chiede il blogger interista Marco Barone, che attraverso VivoPerLei spiega approfonditamente la sua posizione: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/e-se-linter-ripetesse-il-miracolo-della-champions-2010​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.