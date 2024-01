Wolfsburg e Eintracht Francoforte in corsa per Ekitiké

Non è un segreto che Hugo Ekitiké ha avuto fin qui poco spazio nel PSG, infatti ha disputato soltanto 9 minuti contro il Lorient in stagione. Come ha riportato L'Equipe si sono mossi club di Bundesliga per l'acquisto del giocatore. Si legge che il Wolfsburg ha presentato una prima offerta di prestito senza opzione di acquisto per il 21enne francese, che ha un contratto con i francesi fino al 2027. L' Eintracht Francoforte, che però ha cercato di accelerare viste le difficoltà riscontrate per acquistare Arnaud Kalimuendo, sembra fiducioso di trovare un accordo col PSG.