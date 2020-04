Non manca il tempo libero in queste giornate lunghe e tutte uguali. E allora ho deciso di buttarne via un po' leggendo attentamente, una di quelle figure mitologiche che di tanto in tanto scendono dall'Olimpo della fantasia di chi le ha create e ci allietano le giornate. Sapevo che il caro vecchio Li non mi avrebbe deluso neanche stavolta. Del florilegio di banalità contenute nelle sue 9 risposte vorrei sottoporne tre alla vostra cortese attenzione. Le domande sembrano poste a un grande e pluridecorato presidente decennale, non aMa veniamo alle 3 perle delle risposte di Yonghong.. Domanda, mia. Quali sarebbero stati i momenti buoni nell'anno della presidenza Li?, ma non voglio entrare nei dettagli". Domanda mia: perché non ne avete comprato nemmeno uno pur spendendo oltre 250 milioni?: "Non volevamo perdere tempo con lui perché avevamo offerte più importanti e sopratutto cose più importanti a cui pensare". Domanda mia: considerando che l'offerta di Commisso risale al 26 giugno 2018 e che la sentenza Uefa che "diffida" il Milan dall'avere un presidente come Yonghong Li arriva tre giorni dopo, quali erano queste cose più importanti a cui pensare?. Non credevo ai miei occhi. Ma chi può pensare, anche solo per un momento, che esista un solo tifoso del Milan in grado di rimpiangere Yonghong Li?Avendo ancora un po' di tempo da perdere non ho resistito dal cercare la testata che è riuscita a realizzare questa intervista surreale. Mi sono imbattuto in, che però è l'unico, come normale che sia, a rivestire il ruolo di sito "all news" sul Milan in Gran Bretagna. Dico che è normale che sia così perché, esattamente come non esistono in Italia e in italiano siti dedicati esclusivamente alle news sul Manchester United, sul Chelsea o sull'Aston Villa, allo stesso modo è strano che in Inghilterra esista un sito dedicato esclusivamente alle notizie sul Milan. Tanto più con un dominio, "SempreMilan" appunto, conoscendo la tradizionale inclinazione d'Oltremanica ad apprendere e accogliere volentieri qualunque cosa che sia scritta in una lingua diversa dalla loro.. E su questo ha perfettamente ragione perché fino a ieri il misterioso presidente cinese si era espresso solo attraverso succinti, ma sempre divertenti tweet. Trattasi dunque di "scoop" vero e proprio perchéTutti i giornalisti sportivi europei erano bramosi di conoscere le sue verità.Allora vado a cercare subito il nome del giornalista che ha realizzato questo "scoop", ma la testata non ha pubblicato il nome dell'esimio collega. E allora mi domando, e su queste domande proseguo la mia lunga giornata: maPerché ha scelto proprio questo piccolo sito con pochissimi click che si chiama "Sempre Milan"?Boh, chi lo sa, l'importante è che anche questa volta ci abbia fatto divertire con le sue dichiarazioni. E poi, a voler guardare bene, ha scelto un sito che riprende proprio il claim della nuova brand identity introdotta dal Milan pochi mesi fa. Forse l'ha fatto per amore dei colori rossoneri, un amore che lo ha sempre animato, al punto tale da regalare al suo amato Milan tutto il suo patrimonio in pochi mesi. In fondo anche questo rebranding rossoneroSarà sicuramente un caso. Uno dei tanti casi di questi anni bui, molto più neri che rossi.