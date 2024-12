Youth League, Juventus-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Non c'è solo il super impegno di Champions League, ma anche lamanda in scena la sua sesta giornata.con calcio d'inizio alle ore 14 di mercoledì 11 dicembre 2024 è partita importantissima per entrambe le squadre con i bianconeri di Magnanelli che alla vigilia occupano il settimo posto in classifica a 10 punti. Solo un punto in meno, invece, per i Citizens che con una vittoria cementerebbero un piazzamento verso i playoff.• Partita: Juventus Primavera - Manchester City Under 19

• Data: mercoledì 11 dicembre 2024• Orario: 14.00• Canale TV: Sky Sport Calcio• Streaming: SkyGo, Now, Uefa.tvJUVENTUS (4-4-2): Radu; Savio, Martinez Crous, Gil Puche, Pagnucco; Ventre, Mazour, Ketgen, Biliboc; Pugno, Vacca. All. Magnanelli.(4-3-3): Whatmuff; Henderson-Hall, Samuel, Mfuni, Braithwaite; J. Heskey, Gray, Oboavwoduo; Alfa-Ruprecht, Warhust, R. Heskey. All. Wilkinson.Juventus-Manchester City di Youth League verrà trasmessa in diretta su Sky al canale Sky Sport Calcio. Il match sarà visibile anche su UEFA.TV.

La gara di Youth League fra Juventus e Manchester City sarà visibile in diretta streaming su pc, laptop e smartphone attraverso SkyGo, Now e UEFA.tv.