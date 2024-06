Zalewski: "Futuro? Non lo so, devo parlare con la Roma. Dobbiamo capire se andare avanti insieme o dividerci"

Getty Images

L'esterno della Roma e della nazionale della Polonia,ha parlato al Corriere dello Sport svelando le prossime mosse per il suo futuro. Da tempo è fra i candidati a lasciare il club giallorosso con il Torino in prima fila, ma molto è ancora da decidere e passerà inevitabilmente da un confronto diretto con la società."Nella Polonia sono tornato a occupare la posizione in cui mi piazzava Mourinho, quindi la conosco. Siccome mi è stato chiesto anche dai colleghi polacchi, ho risposto spiegando la differenza rispetto alla Roma. Da quando è arrivato De Rossi sono tornato a giocare alto. Preferenze? Ma non ho preferenze. So che il concetto può apparire scontato però io gioco dove serve. Questo è il mio lavoro".

"La comunicazione sul suo rinnovo è arrivata adesso ma sapevamo già tutti che il futuro della Roma sarebbe stato con lui. Ne siamo felici, ora speriamo di fare una grande stagione"."Del mio futuro ne parleremo. Le cose si fanno sempre in due, vediamo"."Tutto è da chiarire. Ci sono tante dinamiche all'interno di un mercato, di un trasferimento o anche della decisione di rimanere. Oggi non so come finirà. Dobbiamo sentire cosa dice la Roma, cosa pensi. Dobbiamo capire se proseguire o dividerci".