Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, è intervenuto a Tyc Sports: "Messi? Giusto resti al Barcellona, è casa sua. In Europa può giocare bene ovunque, è un fenomeno. La pandemia ha colpito tutti i club, l'Inter non era nelle condizioni per fare un'offerta".



SU LAUTARO - "Sono molto felice del presente d Lautaro. Ha fatto tantissimo per arrivare a questo livello, può essere per anni il centravanti dell'Argentina. Ad oggi non c'è alcuna trattativa con il Barcellona":



SU VIDAL - "Ha grande esperienza e personalità, ma ad oggi è un giocatore del Barcellona".