Nicolò Zaniolo non è al meglio. Un grosso ematoma alla coscia sinistra lo condiziona da settimane, ma vuole giocare l'ultima partita del 2022 con la Roma. Domenica pomeriggio all'Olimpico arriva il Torino e il numero 22 giallorosso sta facendo tutto il possibile per mettersi a disposizione di José Mourinho.



NIENTE ITALIA - In ogni caso non sarà convocato in Nazionale per le amichevoli con Albania (mercoledì 16 novembre a Tirana) e Austria (domenica 20 novembre a Vienna). Sempre secondo il Corriere dello Sport, in questi giorni c'è stato uno scambio di informazioni tra lo staff medico della Roma e quello azzurro, nel quale sono state rappresentate le condizioni del calciatore. Rapporto tormentato: fatica a decollare il feeling col ct Roberto Mancini.