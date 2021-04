Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Atalanta, Duvan Zapata, ha espresso la propria opinione sull'Inter.



Quando ha giocato contro l’Inter ha avuto l’impressione di trovarsi di fronte la squadra più forte del campionato?

"In sincerità… No. Hanno vinto, ma ci hanno sofferto, come tutte le volte che ci hanno affrontato. Poi non sempre i risultati rispecchiano i meriti. Io credo che l’Inter sia prima perché ha avuto più tempo per lavorare sui dettagli, dopo essere stata eliminata in Europa".



Quale difensore l’ha messa più in difficoltà?

"Demiral è proprio tosto e veloce. Poi De Vrij".