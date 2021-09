Intervistato dai canali ufficiali dello ​Shamrock Rovers, il giovane talento dell'Inter, Kevin Zefi, ha parlato della sua nuova esperienza in nerazzurro.



"Sono andato a Milano a febbraio e ci sono rimasto per un mese. Sono andato per prendere confidenza con la squadra, mi sono allenato con loro e mi è piaciuto. Le strutture sono davvero incredibili, quando cammini e ti guardi intorno rimani sbalordito. Sto studiando l'italiano, lo conoscevo già un po' prima: sto imparando a scuola, penso di essere abbastanza bravo, comincio a capirlo ora. Mi aspetto di far parte della formazione Under 19".