Mattia Zennaro, centrocampista del Venezia, promesso sposo del Genoa, parla a Trivenetogoal.it: "Mi sembra di vivere un sogno, è successo tutto in fretta che quasi non me ne sono reso conto. Non ho saputo nulla del Genoa fino alla fine, leggevo sui siti e sui giornali dell’accostamento, ma il mio procuratore mi ha informato dopo quando le società avevano trovato l’accordo. Ringrazio Zenga e il Venezia per avermi dato la possibilità di rappresentare la squadra della mia città e ovviamente il Genoa per avermi voluto. Adesso però penso solo al presente e finché vestirò la maglia arancioneroverde sputerò il sangue per lei. Ringrazio i tifosi, fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di vivere tutto questo e spero presto di segnare un gol per poterlo dedicare alla mia gente".