Parla sempre dopo i successi dell'Inter, e Steven Zhang lo ha fatto pure oggi dopo la seconda Coppa Italia di fila vinta dai nerazzurri sotto la gestione Steven Zhang. "Sono fiero e contento, i meriti sono da divedere tra squadra e dirigenza - l'ammissione del giovane presidente -. I ragazzi sono capaci di giocare le finali e soprattutto di vincere le coppe. Il lavoro fatto sta portando a grandi risultati".



"Alla Champions penserò nei prossimi giorni. Noi siamo un club coraggioso, voglio definirci così: lo siamo in tutte le competizioni e pure nella vita. Finche non arriva il giorno della finale di Istanbul non voglio parlare di questo match".