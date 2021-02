Attraverso i canali social di Titan Sport in Cina arrivano aggiornamenti su quelle che saranno le strategie future del gruppo Suning direttamente dal patron Zhang Jindong che in un discorso pubblico ha confermato che il futuro si prospetta di difficile gestione. Il numero uno del gruppo proprietario dell'Inter e che sta valutando gli investimenti (e l'eventuale vendita) per il futuro societario, non ha però rassicurato i tifosi con questo messaggio in cui annuncia grandi chiusure.



RIDURRE E CHIUDERE - "Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. ​Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l'industria della vendita al dettaglio senza esitazione".