Chiuso il campionato dopo la cinquina contro l’Udinese che non delude un San Siro con le tribune vuote ma le sue strade piene,Compiuti i 19 scudetti le domande sul futuro nerazzurro si fanno pressanti e urgenti.. È come passare una vacanza in un bel posto con persone a cui ti sei affezionato, non vorresti finisse mai e allora fai finta che l’ultimo giorno non esista con la voglia di goderti il momento.e con la malinconia di un bel viaggio che rimarrà per sempre nel tuo cuore ma che, purtroppo, va archiviato nel cassetto dei tuoi ricordi più belli.un vero viaggio all’interno di un immaginario luna park dove all’inizio si è girato più volte sulle montagne russe e dove a metà percorso si è deciso di stare più tranquilli e lasciare quello spazio da mal di testa solo alle altre., un percorso che ha portato la squadra nerazzurra a dominare un campionato vinto con 91 punti, la miglior difesa per il secondo anni di fila e il secondo miglior attacco.A 4 giornate dal termine il nostro compito era finito, vittoria dello scudetto con largo anticipo e ampio margine.a ogni restante partita. Ma l’Inter non si è seduta, infatti contro Samp, Roma, Juve e Udinese sono arrivate 3 vittorie con 15 gol fatti. Pazzesco!per raggiungere il loro traguardo con noi a fare da spettatori più o meno interessati.non solo per la vittoria finale ma anche per la bellezza del gruppo che si è creato. Raramente ho visto in una squadra un affiatamento così univoco, è quello che ho sempre desiderato si creasse all’Inter.senza egoismi di sorta, senza litigare per una punizione o un rigore e con la voglia di correre e sacrificarsi per un compagno in difficoltà in campo.e si sono messi a disposizione del gruppo. La scena di ieri al momento della sostituzione di Hakimi e Lautaro in favore di Lukaku e Perisic ne è ampia testimonianza. I 4, al momento dello “switch”, non vedevano l’ora di sorridersi ed abbracciarsi e sembrava non volessero staccarsi più. Si lo so sono melenso e forse patetico ma non capita spesso di vedere tanto affiatamento in una squadra, almeno dalle nostre parti., che Conte decida di rimanere per inseguire la seconda stella l’anno prossimo e che Zhang continui nella direzione consigliata dal suo allenatore.perché tutto sta funzionando alla perfezione. Conte ha vinto, la squadra ha vinto, alla Pinetina vanno tutti con il sorriso e le basi messe per il futuro, almeno in campo, sono molto più che rosee.Il momento economico è delicato per tutti maalla cessione dei “big” per rimediare al “disastro” post pandemia oppure saranno dolori per noi nerazzurri.potrebbe creare scompensi forti ai cuori dei tifosi finalmente tornati a gioire dopo 11 anni dall’ultimo campionato vinto. Stiamo a vedere, pazientiamo. Conte ha fatto il suo e lo ha fatto alla grande,