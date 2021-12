Da (ex) portiere, a portiere. Dino Zoff suggerisce un consiglio ad Alex Meret, che non sta trovando spazio tra i pali del Napoli: "Ora ha avuto anche qualche problema fisico - ha detto Zoff a New Sound Level 90FM, oltretutto davanti a lui ha un portiere affidabilissimo(Ospina, ndr). Per questo, credo che deve decidersi ad andare a giocare, perché il portiere per crescere ha bisogno di scendere in campo e sbagliare".