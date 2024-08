Zola: "Scudetto? L'Inter ha creato distanza con le altre. La Juve ispira fiducia, l'Atalanta è super attrezzata"

Redazione Calciomercato

L'ex attaccante della nazionale e bandiera del calcio italiano, Gianfranco Zola ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di lotta scudetto e italiane in Europa."È migliorata la qualità del gioco: si gioca un calcio un po’ più offensivo e propositivo, si cerca il risultato più attraverso il gioco rispetto a qualche anno fa, quando si puntava molto sul tatticismo e sul difensivo che al momento paga un po’ di meno"."Anche l’Atalanta si è dimostrata super attrezzata. L’Europa è un discorso diverso: chiaramente le squadre che fanno meglio in Serie A hanno un vantaggio, ma nelle coppe si gioca ad un livello un po’ più alto rispetto al nostro campionato".

"Io a chi vince il campionato in Italia do sempre un leggero vantaggio. L’Inter è una squadra che ha una quadratura e non ha fatto sconvolgimenti tecnici o tattici, quindi quel vantaggio ce l’ha ancora. Però credo che quest’anno sarà un campionato estremamente competitivo"."Le rivali sono tutte molto agguerrite. Basandomi sulla prima giornata, anche se è una base molto piccola, sta dando continuità di risultati rispetto all’anno scorso l’Atalanta. La Juve è partita bene e può fare cose importanti. A me piace molto, anche proprio come conformazione di squadra. Ha giovani di valore mixati a giocatori di esperienza, hanno una buona idea di gioco. È una squadra che ispira fiducia".

"L’Inter, se parliamo di quella dell’anno scorso, ha creato distanza tra sé e tutte le altre. È un campionato questo dove non solo il Napoli, ma la Juve, il Milan e la stessa Atalanta sono tutte squadre estremamente competitive. Si preannuncia un campionato importantissimo e il Napoli è una di quelle che può essere un’insidia per l’Inter".