L'Udinese prepara il colpo in difesa: bianconeri in vantaggio per Idzes

I bianconeri si muovono per il difensore sotto contratto con il Venezia: pronta un'offerta da 7 milioni di euro.

La prima stagione di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese è stata molto positiva, ma ora la società bianconera vuole alzare ulteriormente il livello e magari tornare a lambire le zone di classifica utili per un piazzamento in Europa.

RINFORZO IN DIFESA - Il favorito per consegnare al tecnico tedesco un rinforzo nel reparto arretrato è Jay Idzes, di proprietà del Venezia e reduce da una stagione culminata con la retrocessione in Serie B della squadra arancioneroverde.

LE RICHIESTE DEL VENEZIA - Il club lagunare ha fissato a 7 milioni la cifra minima per lasciar partire il difensore olandese, ma la proprietà bianconera è a lavoro per limare i dettagli e far sì che la trattativa possa iniziare a decollare.