La presenza massiccia di bookmakers con licenza ADM ci impone di visionare e testare quanti più siti scommesse possibili. Tra di essi, riteniamo che Wintoto sia meritevole di recensione. Di proprietà dell’azienda Vittoria Bet 2009 Srl e operante in Italia con Concessione GAD 15188, questo operatore presenta – come tutti gli operatori di nicchia – pregi e difetti. Proseguendo con la lettura, analizzeremo nel dettaglio ogni funzionalità di Wintoto: dai bonus ai metodi di pagamento, passando per il palinsesto scommesse e la sezione casinò.

● ● ●

Il nostro riscontro su Wintoto

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 2/5 Bonus benvenuto

⭐ 2.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 2.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Wintoto si presenta come un discreto operatore, ma ancora distante dagli standard qualitativi dei top bookmaker italiani. L’interfaccia, seppur stabile, appare superata rispetto a competitor come Goldbet o Planetwin365: non esistono funzioni rapide come il “bet slip dinamico” o strumenti di personalizzazione avanzata. L’assenza di un bonus di benvenuto sport è un aspetto che penalizza – non poco – questo operatore, che non regge il confronto con siti scommesse com Snai o Sisal, che presentano delle offerte di benvenuto corpose.

● ● ●

Recensioni Wintoto sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Come già anticipato,. Questa mancanza rappresenta un vero e proprio freno per attirare nuovi giocatori che sono sempre in cerca di offerte allettanti. Per conoscere le promozioni di benvenuto dedicate allo sport in Italia, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sui migliori bonus scommesse

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Wintoto

La procedura di registrazione su Wintoto è alquanto semplice e intuitiva, in linea con gli altri operatori presenti sul mercato ADM. Tuttavia, la registrazione classica è l’unica attualmente disponibile su questo operatore, il che significa che Wintoto non rientra tra i siti scommesse SPID. Di seguito, vediamo tutti i passi da seguire per aprire un nuovo conto gioco:

​Accedere a Wintoto.it;

Cliccare sul tasto “Registrati”, posizionato in alto a destra se state navigando da computer;

Inserire il proprio codice fiscale (assicuratevi che sia corretto) per agevolare la compilazione automatica di alcuni dati (data e luogo di nascita, ecc.);

Proseguire con la compilazione dei campi mancanti, scegliere una username univoca e una password che rispetti i requisiti richiesti;

Impostare le limitazioni sul deposito, così da aderire alle normative ADM sul Gioco Responsabile;

Flaggare i campi “Privacy”, “Contratto” e “Termini e condizioni” e cliccare su “Registrati”, collocato in basso a destra;

Inviare la copia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità. Questa operazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura del conto gioco, in modo da evitare la sospensione dell’account.

● ● ●

Wintoto: recensioni sul palinsesto sportivo

Nella sezione sport di Wintoto, il numero di discipline sportive è parecchio limitato. Nel momento in cui scriviamo questa recensione, infatti, è possibile scommettere su 14 sport. Oltre a quelli mainstream come calcio, basket e tennis, se ne trovano anche alcuni di nicchia, come tennis tavolo (meglio noto come ping pong) e cricket. Ma l’offerta è certamente più bassa rispetto a siti come Sisal o Lottomatica, che all’interno della propria offerta inglobano più di 25 sport. Il confronto con gli altri siti scommesse ADM migliora leggermente andando all’interno dei singoli eventi. Abbiamo preso come esempio una partita di calcio del Mondiale per Club, in cui ci sono circa 250 mercati. Sebbene anche questo numero sia inferiore rispetto alla media italiana, si possono trovare alcune tipologie di scommessa interessanti, come le tricombo e le multichance.

● ● ●

Il casinò Wintoto: oltre 65 provider e un bonus benvenuto fino a 50 euro

La situazione migliora sensibilmente nella sezione casinò di Wintoto, dove ci siamo imbattuti in ben 67 provider. In questo caso, è da tenere presente che la media italiana si aggira sui 45-50 provider per sito. Oltre alle quasi 3.000 Slot, si possono trovare ben 18 crash games, tra cui Aviator, che continua a catalizzare – giorno dopo giorno – l’attenzione di migliaia di appassionati. Più che sufficiente anche la sezione casinò Live, dove ci si imbatte nei Game Show più famosi come – ad esempio – il Crazy Time o lo Snakes & Ladders Live. Differentemente dalla sezione scommesse, è presente un bonus casinò di benvenuto che dà diritto a ricevere un rimborso sul primo deposito del 100% fino a 50 euro.

● ● ●

Wintoto metodi di pagamento disponibili

Wintoto accetta 6 diversi metodi di pagamento e rientra tra i cosiddetti siti scommesse PayPal, ovvero quelli che accettano questa modalità di pagamento tra le preferite degli utenti.

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche prelievo Visa €5.00 24 ore Postepay €5.00 immediato Paypal €5.00 immediato Neteller €10.00 ​immediato Skrill €5.00 ​immediato Mastercard €5.00 ​immediato

● ● ●

Recensioni Wintoto: il verdetto finale di CalcioMercato

Wintoto prova a ritagliarsi uno spazio tra i bookmaker ADM, ma al momento resta una scelta di ripiego per chi cerca un’esperienza completa nelle scommesse sportive. L’assenza totale di un bonus di benvenuto per lo sport è un limite oggettivo, soprattutto in un mercato dove l’incentivo iniziale fa spesso la differenza. Il palinsesto non va oltre l’essenziale, con pochi sport e mercati secondari appena accennati. Decisamente più curata, invece, la sezione casinò: oltre 65 provider, migliaia di slot e un bonus iniziale fino a 50 euro. Una proposta che convince solo a metà, e che parla più al pubblico casinò che agli scommettitori veri.

● ● ●

Domande Frequenti

Wintoto è sicuro?

Sì, è un sito con licenza ADM (GAD 15188), quindi rispetta i requisiti di legge in termini di sicurezza, protezione dei dati e gioco responsabile.

Perché scegliere Wintoto?

Per l’ottima offerta casinò con oltre 65 provider, bonus cashback sul primo deposito e una buona varietà di slot e game show live.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Wintoto?

L’assenza di un bonus scommesse, il numero ridotto di mercati sportivi e l’interfaccia poco moderna penalizzano l’esperienza complessiva.