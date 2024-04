Monza, le due certezze sul futuro di Palladino

Dove va Raffaele? La domanda, da qualche tempo, è sempre più ricorrente. Da quasi due anni, l'allenatore delè stato accostato a più riprese a tutti i club più importanti. Si cominciò lo scorso anno dallaper sostituire Max, si è passati alper il dopo, siamo finiti al, allae allae, indiscrezione di questi giorni, ancheSu Palladino, come recita il titolo, noi abbiamo al momento soltanto due certezze: che a fine stagione lascerà il(anche se ci sarà comunque un incontro a fine campionato con l’ad Adriano) e che al momento non ha ancora finito di sfogliare la margherita. Anche perchè, detto dell'interesse delle società qui sopra, non è da escludere un ritorno di fiamma da parte del, prossimo avversario proprio dei brianzoli. A Napoli Palladino è molto stimato dal patron Aurelio, ma anche dal nuovo ds dei campani Giovanniche si era già interessato all'ex attaccante alcuni mesi fa. Contro il Napoli il bilancio di Palladino è più che lusinghiero: vittoria lo scorso anno al ritorno conche era già campione d'Italia e pareggio in questa stagione al Maradona con una vittoria sfumata con rigore sbagliato da capitan(assente domenica dopo il contestato rosso di Torino).

A proposito dell’arrabbiatura post Torino, il Napoli domenica troverà di fronte un Monza voglioso di vendicare sul campo quanto perso all’Olimpico sabato scorso. Con gli azzurri a meno tre, per il Monza c’è la ghiotta occasione di limare altri punti alle squadre in zona Europa e di continuare quel grande sogno chiamato Conference League.Nel frattempo si susseguono tante voci sul futuro del club: la sensazione è che la partita sul futuro del Monza si deciderà a campionato finito anche per lasciare tranquilla la squadra in questo momento tanto delicato quanto importante. Anche qui la certezza è che c’è la volontà da parte dell’attuale proprietà, di passare la mano ad altri altrimenti non si spiegherebbe il silenzio sceso sulle voci di un passaggio societario uscite qualche settimana fa. Resta il fatto che la banda di Palladino vorrebbe concludere questo biennio con un risultato straordinario che si chiama Europa, un obiettivo che sembrava un miraggio fino a qualche tempo fa, ma che ora sembra davvero alla portata di una squadra che magari non avrà i mezzi delle squadre nella fascia sinistra della classifica, ma che vuole giocarsi fino in fondo questo obiettivo storico.