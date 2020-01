Eriksen potrebbe non bastare. Molte delle attenzioni di Antonio Conte e di chi si occupa del mercato dell'Inter - Beppe Marotta e Piero Ausilio - sono rivolte al reparto di centrocampo, quello che a causa della contemporanea assenza di Sensi e Barella da novembre inoltrato in avanti è andato in maggiore sofferenza. Il tecnico nerazzurro ha fatto ricorso, suo malgrado, ai vari Vecino, Gagliardini e Borja Valero, ma ha richiesto espressamente "alternative" di maggiore qualità per affrontare la seconda metà di stagione.



NON SOLO ERIKSEN - Sono ore di attesa, di continui contatti per far procedere una trattativa complicata e di alto livello considerando il valore del calciatore, quelle per Christian Eriksen, ma Conte vuole anche un giocatore più di quantità per completare la mediana. Un giocatore alla Vidal, tanto per intenderci, dovendo tuttavia registrare il vistoso raffreddamento della pista che porta al cileno, ancora di più blindato dal Barcellona dopo l'avvento di Quique Setién al posto di Valverde. Considerando i dettagli economici di un affare importante e oneroso come quello per il campione del Tottenham, l'idea di Marotta è di provare ad esaudire anche l'ultima richiesta del suo allenatore attraverso un'operazione low cost.



DIPENDE DA VECINO - Un'operazione che diventerebbe possibile soltanto a fronte di una cessione di un altro centrocampista e tutti gli indizi conducono a Matias Vecino. Conte ha bocciato in maniera definitiva il giocatore uruguaiano, sia dal punto di vista tecnico che umano, e attende l'arrivo di una proposta per concedergli il via libera alla partenza. Non particolarmente calda in queste ore l'idea Tottenham, sono Everton e Siviglia le ipotesi da tenere maggiormente in considerazione. Acquistato nell'estate 2017 per 24 milioni di euro, Vecino ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti fino a giugno 2021.