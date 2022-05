L’argentino ha azzerato le polemiche,. Una bella rivincita per chi ha dovuto ingoiare i frettolosi giudizi di quelli che riconoscevano ogni merito al belga, anche quelli per l’exploit del “Toro”, in qualche modo favorito dalla sua presenza e dagli spazi che “Big Rom” sapeva aprirgli. Forse la cosa giusta da dire è che il feeling tra i due era meraviglioso e che entrambi hanno fatto il bene dell’altro.La verità è che i numeri di Lautaro Martinez sono ancora una volta più che soddisfacenti, soprattutto se lo giudichiamo per quello che è: più una seconda punta che un bomber puro, uno che con una punta accanto riesce ad esprimersi ancora meglio.I numeri sono inequivocabili: la crescita del “Toro” è progressiva e costante.Lautaro Martinez, per chi non lo avesse ancora capito, è una certezza di questa Inter e non solo per il numero di gol messi a segno., quella all’esordio contro il Genoa. L’anno scorso addirittura zero, così come nel 19-20. In praticaÈ lampante, tutti i dati dicono che siamo di fronte a un grande attaccante, che può ancora migliorare se lima alcuni suoi limiti mentali.Corde che ha saputo toccareLui è fatto così, senza reti va in escandescenza, piega le spalle e subisce il peso della responsabilità. Regredisce. Se riuscirà a migliorare anche questo aspetto, farà un altro salto avanti, l’ennesimo della sua carriera.