L'agente di Marcelo Brozovic, ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu del suo assistito svelando un retroscena che lo lega alla Juventus prossima avversaria dell'Inter.



IL RUOLO - "Brozovic è un giocatore che può giocare in più posizioni, diciamo che può essere definito come un tuttocampista. Nel ruolo di regista gioca molto bene da tempo, sia nell’Inter che in nazionale, ma secondo me può ancora migliorare. Ora ha 26 anni, i suoi migliori anni stanno arrivando".



A UN PASSO DALLA JUVE - "Sì, è stato vicino al trasferimento nel 2016, ma questo è normale nella vita professionale di un calciatore. E aggiungo che ormai questa storia appartiene al passato".



IL MERCATO - "Dopo la Coppa del Mondo c’erano molte idee per il suo futuro, ma Brozo ha detto a me e al mio compagno Nelio Lucas che gli sarebbe piaciuto rimanere all’Inter. Milano è la sua casa, l’Inter è la sua famiglia e quest’anno c’è anche la Champions League".



FUTURO - "Giocare all'estero? Forse un giorno, ma ora è molto felice in Italia".