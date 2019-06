Nonostante la retrocessione in serie B, nel Chievo Verona in questa stagione alcuni giocatori sono comunque riusciti a mettersi in mostra. Tra questi c'è il centrocampista Sofian Kiyine che, come ha rivelato ora il suo procuratore, Ruggero Malagnini, è finito nel mirino di tre squadre di serie A: il Torino, il Parma e la Sampdoria.



"Il Chievo si è dovuto impegnare con l’iscrizione del campionato. Ora potrà pensare al mercato. Sappiamo di apprezzamenti di Torino, Sampdoria e Parma per Kiyine. Il ragazzo piaceva a Giampaolo. Lui come Vignato sono i due pezzi pregiati" ha raccontato Malagnini a Tuttomercatoweb.