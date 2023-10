Che futuro per Lautaro Martinez? L'attaccante argentino è e resta un perno fondamentale per il presente e futuro dell'Inter sia in campo che fuori. Il Toro ha saputo costruirsi un ruolo da leader indiscusso sia nel rettangolo verde, trascinando la squadra a suon di gol, sia nello spogliatoio dove oltre alla fascia da capitano rappresenta un punto di riferimento dei valori interisti per i propri compagni. Il suo contratto è ancora lungo, con scadenza 30 giugno 2026 e rinnovato soltanto 2 anni fa, ma già da quest'estate con la visita in sede del suo agente, si è iniziato con insistenza a parlare di rinnovo.



LE RICHIESTE - Un prolungamento fino al 2028 con aumento di ingaggio è quello che il giocatore sta chiedendo al club che però per lui sta già compiendo uno sforzo importante al punto che Lautaro è già il secondo giocatore più pagato della rosa con 6 milioni di euro netti annui più bonus dietro al solo Calhanoglu che ne percepisce 6,5 milioni netti annui.



LE PAROLE DELL'AGENTE - Alejandro Camano, agente del centravanti, ha parlato ancora una volta del rinnovo ai microfoni di Sportitalia agitando un po' le acque delle trattative: "Se penso che non ci saranno problemi con l'Inter per il rinnovo? Lo spero. Abbiamo molte speranze ed aspettative di trovare un accordo con l'Inter, che permetta a Lautaro di essere felice".