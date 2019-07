Pol Lirola, terzino del Sassuolo e della nazionale spagnola Under 21, fresco campione europeo di categoria, è diventato un obbiettivo della Fiorentina, che sta cercando nuovi giocatori per rilanciare la rosa di Montella. In esclusiva a calciomercato.com parla l’agente del giocatore, Bruno Zandonadi, anche per capire meglio la situazione legata ad eventuali clausole a favore della Juventus, ex squadra di Lirola.



Signor Zandonadi, si parla di un possibile trasferimento di Lirola alla Fiorentina, quale è la situazione del ragazzo?

"In questo momento Lirola è un giocatore del Sassuolo a tutti gli effetti. Il ragazzo in questo momento è in vacanza, ma ha ancora un contratto di tre anni. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale, la Fiorentina ha cambiato tanto, è normale che cerchi giocatori di buon livello. Conosco Pradè, vedremo cosa succederà, in questo momento è presto per parlare di futuro".



Il giocatore era di proprietà della Juventus, i bianconeri hanno mantenuto clausole o opzioni di recompra?

"Con la Juventus non c’è più niente. I bianconeri l’hanno venduto a titolo definitivo la scorsa stagione e non hanno più nessuna opzione per Lirola".