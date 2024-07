Ag. Rodriguez: "Piace a Inzaghi e ho parlato con Ausilio, ma Oaktree..."

Getty Images

resta uno dei possibili colpi di mercatoper puntellare la difesa, ma ad oggi, nonostante il gradimento dello staff tecnico, il fondo Oaktree non ha dato il via libera al colpo a parametro zero per l'ex-Milan e Torino. Intervistato da inter-news l'agente del giocatore Haroon Masoodi, ha confermato la fase di stallo imposto dal fondo."Sì, ci sono state delle discussioni con il direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr) qualche settimana fa"."So che Ricardo piace anche a Simone Inzaghi ma non ci è arrivata alcuna offerta".

"Penso che il proprietario dell'Inter guardi ad altri profili"."Abbiamo ricevuto alcune offerte da Dubai e precisamente dall'Al-Ain, poi Real Betis, dalla Turchia e anche l'Olympiacos ha chiesto informazioni. Ma ad oggi le offerte non sono state all'altezza".