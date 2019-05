Intervistato da Interdipendenza, Ricardo Schlieper, agente del terzino dell'Ajax Nicolas Tagliafico, ha parlato del mercato attorno al suo assistito accostato anche all'Inter.



RINNOVO - “Nicolas ha appena firmato un contratto per la prossima stagione e resterà all’Ajax. Il nuovo accordo comprende un aumento di stipendio importante. Overmars ha alzato l’ingaggio, con l’intenzione di farlo rimanere ancora un anno”.



FUTURO - “La Liga, la Premier sono campionati importanti per lui. In questo momento anche la Serie A e l’Inter lo sono, certo non come negli anni 90’. Non so cosa succederà da qui ad un anno. Se dalla prossima stagione Inter, Juve o qualche grande squadra vorrà Nico, lui sarebbe interessato ovviamente”.