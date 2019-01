Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell'interesse dell'Inter per l'attaccanta dell'Atalanta, Duvan Zapata. Ma intervenuto a fcinter1908.it, l'agente del calciatore, Fernando Schena, ha smentito ogni contatto.



“Non sappiamo nulla di un interessamento per Zapata da parte dell’Inter. Non c’è stato alcun contatto di recente, né io né il mio socio Fernando Villarreal siamo stati contattati dal club nerazzurro. L’interesse di un grande club come l’Inter fa sempre piacere, ma al momento non c’è stato nulla. Per il momento nessun club ci ha chiesto informazioni. Trasferimento a gennaio? E’ molto difficile che un trasferimento così importante vada in porto nel mercato invernale. In estate trasferimento in una big? Nel calcio tutto è possibile…”.