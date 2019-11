Intervistato da Sky Sport a margine del Wyscout Forum in corso si svolgimento alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha parlato così dei primi mesi dell'esterno in nerazzurro: "Gioca in Italia e giustamente sta imparando a parlare in italiano a differenza mia (sorride, ndr). È normale che all'inizio gli sia servito del tempo per imparare i metodi di Conte. È stato infortunato, non c'era spazio anche perché l'inter stava andando bene senza di lui. Ora giocherà di più perché ha capito cosa significa giocare all'Inter. Ho parlato per la prima volta con l'Inter a febbraio, Conte all'epoca non era ancora l'allenatore. Ausilio conosceva il giocatore già da sei mesi, poi c'è stato un incontro con Conte ed è stato importante: gli ha spiegato come voleva che giocasse, quell'incontro è stato determinante per fargli vestire questa maglia".