Andrea Agnelli, presidente della Juventus, numero 1 dell'Eca, parla del futuro dei club nel corso del Leaders Week, meeting che si sta tenendo a Londra e dedicato al calcio europeo: "Se pensiamo alla fase a gruppi di Champions League, tutti possiamo immaginare a 15/16 squadre che si qualificheranno. Le prime due squadre in ogni gruppo sono probabilmente scritte. Vogliamo trovare partite più rilevanti. Tutti devono avere il sogno di vincere la Champions League. Il sogno deve rimanere vivo. La sfida più grande è capire che tipo di piattaforma noi club vogliamo dare a noi stessi, nell'interesse di noi stessi, nei prossimi anni. Se troviamo un progetto che raccoglie il 70/80% del consenso, sarà un gran risultato".



SUL CALCIO FEMMINILE - "I club si stanno rendendo conto che il calcio delle donne è importante come quello degli uomini. Apre uno scenario completamente diverso in termini di pubblico, clienti e consumatori dell'industria del calcio".



SULL'INTER - "​Penso che l'Inter una concorrente per lo scudetto. Domenica è stata una bella partita, una gara solida. L'Inter ha una squadra valida. Se si ha la squadra più forte emerge dopo 38 partite. L'unica eccezione è la Premier League. I campionati sono monopolizzati. Vogliamo riformare le competizioni europee anche per questo. Scontento del dominio della Juventus? Non mi lamento troppo, ma è questo che la gente vuole vedere?".