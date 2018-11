I gioielli di casa Ajax piacciono a tanti. La Juventus segue Matthijs de Ligt per la difesa, mentre l'Inter non perde di vista de Jong, centrocampista di talento. E il Barcellona pensa addirittura ad entrambi. Durante la giunta direttiva degli azionisti dell'Ajax, il ds Marc Overmars ha fatto il punto su entrambi: "Non posso nascondere il mio telefono per evitare le richieste per de Jong e de Ligt. Sarà durissima trattenerli, l'ho detto molte volte. Mantenere un gruppo così per 4 anni è impossibile, i giornali parlano di de Ligt e de Jong ogni giorno. Ovviamente, spero che restino qui l'anno prossimo".