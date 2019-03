André Onana, portiere dell'Ajax, con un passato al Barcellona, parla del suo futuro a Marca: "Tornare in blaugrana? In queste settimane non ci sono stati contatti, non lo so. Bisognerebbe parlare con i miei agenti per capire come stanno le cose. Sento di essere in grado di giocare in una grande squadra, ma anche ora sono in una big che può fare grandi cose. Tornare al Barcellona sarebbe un sogno, ma ora ne sto realizzando un altro".