Il ds dell'Ajax Overmars è stato intervistato da NOS dopo la vittoria contro la Juventus e la qualificazione in semifinale di Champions League, ha commentato così la grande notte di Torino: "In realtà nessuno ci credeva, tranne forse Louis van Gaal. Alcuni mesi fa lo ha detto e forse neanche io gli credevo. Dubitavo ci fossero possibilità: la Juventus aveva avuto riposo, noi abbiamo giocato quasi ogni tre giorni dai turni preliminari. Abbiamo battuto squadre pazzesche, oltre alla Juventus: Benfica e Real Madrid. E' un orgoglio e anche una bella pubblicità per il calcio olandese".