Il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, ha parlato a NOS in Olanda del futuro di André Onana, portiere che potrà tornare ad allenarsi in attesa che scada la sua squalifica per doping. Importante l'indizio sul suo futuro che è sempre più lontano da Amsterdam dopo lo stop alle trattative per rinnovare il contratto in scadenza a fine anno.



"Abbiamo deciso che André inizierà l'allenamento dei portieri e gli allenamenti di squadra con lo Jong Ajax (la nostra Primavera ndr.). La domanda, per ora, è se ritroverà un posto in prima squadra a lungo termine. Ora siamo andati avanti senza di lui e abbiamo acquistato due portieri proprio durante la sua squalifica. Entrambi sono importanti, uno esperto e uno di talento con uno sguardo al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di costruzione".