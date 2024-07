Akinsanmiro: "Felice alla Sampdoria, amo questa squadra. Scelta per Pirlo, adorvao Obi Mikel"

Inter via Getty Images

è ufficialmente un nuovo giocatore dellae il centrocampista nigeriano classe 2004, arrivato a Genovain prestito con diritto di riscatto e controriscatto si è presentato oggi ai canali ufficiali della società doriana spiegando il motivo della scelta."Sono molto felice, adoro già la squadra, la Sampdoria, i tifosi, i giocatori… Mi hanno già mostrato gioia, felicità e amicizia. Sono felice ed emozionato di essere qui!!""Prima di tutto ho scelto la Sampdoria perché è un grande club e una grande opportunità per me. Accardi (il diesse, ndr) crede molto in me , ho fatto questa scelta anche per Pirlo, una leggenda che giocava nel mio ruolo. Questo mi aiuterà davvero tanto a migliorare il mio gioco, ecco la ragione per cui sono contento di essere qui".

- "Sono un centrocampista creativo, mi piace guardare tanti giocatori. Adoravo Obi Mikel nei suoi anni al Chelsea. Sono nato a Lagos, ho cominciato a giocare per i Remo Stars, che ha un'Accademia in Nigeria che si chiama 'Beyond Limit'. Ho iniziato a giocare in questa Academy, poi in seconda divisione e sono stato promosso in prima squadra. Quindi sono venuto in Italia per giocare il Torneo di Viareggio, dove sono stato selezionato dall'Inter"."Conosco molte cose: i tifosi calorosi, che sono sempre di supporto. Anche i giocatori sono molto accoglienti, così come lo staff. Sono veramente felice di essere qui. Voglio far parte della squadra, lavorare duro, fare del mio meglio e aiutare i miei compagni. Voglio dire ai fan che per me è un piacere vestire questa maglia, ci vediamo allo stadio".