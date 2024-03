Al Ahli-Al Nassr: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Grande sfida per il secondo posto della Saudi Pro League: in occasione della 24esima giornata, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo con 53 punti, gioca sul campo dell'Al Ahli, terzo a 47 e imbattuto da tre partite. La squadra di CR7, Brozovic e Mané, reduce dall'eliminazione ai rigori negli ottavi della Champions asiatica contro l'Al Ain, vuole riscattarsi in campionato e aumentare la distanza sulla squadra di Demiral, Kessié, Mahrez e Firmino. Difficile che possa partire la rimonta sull'Al Hilal, capolista con 65 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING -Il match tra Al Alhi e Al Nassr sarà visibile su la7D in streaming su sito e app di La7d venerdì 15 marzo alle 20 ora italiana.



PROBABILI FORMAZIONI



AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Hindi, Balobaid; Al Majhad, Kessié; Mahrez, Firmino, Saint Maximin; Al Buraikan. All. Jaissle.



AL NASSR (4-2-3-1): Al Najjar; Lajami, Al Fatil, Al Amri, Telles; Al Khaibari, Brozovic; Ghareeb, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo. All. Castro.