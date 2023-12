Il commissario tecnico dell'Algeria Djamel Belmadi, ha parlato in conferenza stampa in vista della partenza della Coppa d'Africa. Di seguito alcune delle dichiarazioni:



L'OBIETTIVO - "Non siamo i favoriti, viste le ultime prestazioni, ma venderemo cara la pelle e puntiamo ad arrivare il più lontano possibile. Alcuni dei giocatori presenti hanno esperienza. Alcuni sono alla Coppa d'Africa numero 4, 5 o 6, è una buona carriera internazionale".



DALLA SERIE A - "Houssem Aouar è ​​guarito, ho buoni contatti con il suo club e con lui. Ismael Bennacer sta giocando con il suo club, può farlo con la nazionale. Se gioca con il Milan penso che possa giocare contro il Burundi o l'Angola".