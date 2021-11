La Juventus come non l'avete mai vista, dall'interno con racconti, interviste e retroscena inediti della stagione che ha visto Andrea Pirlo in panchina e un'annata che si è conclusa con la vittoria di Supercoppa Italiana, Coppa Italia, ma anche la qualificazione soltanto all'ultimo respiro all'attuale edizione della Champions League. Tutto raccontato nella nuova docu-serie Amazon Original italiana "All or Nothing: Juventus" che ha seguito la squadra per l’intera stagione 2020/2021. Dal siparietto al tavolo da pranzo fra Gigi Buffon e Federico Chiesa, con il gap generazionale e il ricordo delle avventure del portiere con il padre dell'attaccante ai tempi del Parma. Ma anche Pavel Nedved che racconta come è costretto a vivere le partite in tribuna da dirigente, ma anche Chiellini e il fratello Claudio (oggi dirigente del Pisa) e tanti altri retroscena.



Ecco i video in anteprima della serie che sarà disponibile ufficialmente dal 25 novembre sulla piattaforma di Amazon Prime.



