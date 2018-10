Claudio Vagheggi, membro dell'entourage di Allan, è intervenuto a Radio Marte: "E' impensabile che Tite non convochi Allan in nazionale, per quello che sta facendo meriterebbe questa opportunità per ripagare gli sforzi compiuti fin qui. Allan è un giocatore determinante per la squadra di Ancelotti, si tratta di un grande professionista ed un calciatore completo. Già a Torino il suo ingresso in campo contro i granata ha determinato la vittoria. Ogni anno aggiunge qualcosa al suo bagaglio tecnico. Il Napoli ha un giocatore importante che tante squadre vorrebbero. Quanto vale? Il valore dipende dalla richiesta e con il Napoli sono sempre trattative complicate. La clausola non ho idea se ci sia, bisogna parlare con l'agente, ma il ragazzo è contento a Napoli ed ha un ottimo rapporto con la società come dimostra l'ultimo rinnovo".