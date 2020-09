In attesa di iniziare una nuova avventura in panchina, Massimiliano Allegri si lancia nella televisione. Sabato 19 settembre su Rai1 ripartirà il celebre programma 'Ballando con le stelle' che confermerà la tradizione del 'ballerino per una notte': e nella prima puntata, riferiscono Agi e TvBlog, toccherà proprio all'ex tecnico di Milan e Juventus Allegri ricoprire questo ruolo.