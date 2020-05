Pablo Alvarez, difensore argentino visto in Serie A con la maglia del Catania, ricorda, a Crack Deportivo, una sfida contro il Milan, a San Siro, dove marcò Ronaldinho: “Eravamo a San Siro, negli spogliatoi durante l'intervallo. Mi si avvicinò, si tolse la maglietta e me la diede, pregandomi di non picchiarlo più. Era impossibile da fermare, sembrava volare sul campo. Uno dei migliori giocatori della storia del calcio”.