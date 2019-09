Arrivano nuove dichiarazioni in merito alle vicende della Sampdoria, e relative anche alla questione del possibile cambio ai vertici della società blucerchiata, dalle mani di Ferrero a quelle del gruppo Vialli. A rilasciarle è Marco Ansaldo, corrispondente di Repubblica e soprattutto ambasciatore nominato dalla Sampdoria per l'Oriente: "Il cielo si sta rischiarando sotto molti punti di vista e sulla situazione societaria verrà fatta chiarezza dopo la partita con l'Inter, quando ci sarà una decisione in merito" ha detto il giornalista a Primocanale.



Ansaldo si è dichiarato molto soddisfatto anche in merito al successo ottenuto domenica contro il Torino: "Risultato persino stretto, abbiamo visto una bella Sampdoria" ha concluso l'ambasciatore blucerchiato.