Dalla corsa scudetto a Napoli e Milan, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti parla a tutto campo a 'Deejay Football Club' su Radio Deejay: "In Inghilterra ci sono un ambiente e un'atmosfera diversi, soprattutto negli stadi fa la differenza: non c'è violenza, non ci sono insulti, ma c'è grande rispetto per gli avversari".



CORSA SCUDETTO - "Molto avvincente a differenza degli anni passati, è una battaglia aperta e incerta. Difficile dire chi è favorito: la Juventus ha esperienza, l'Inter entusiasmo e la Lazio non ha coppe".



SARRI - "Ho sentito le sue parole. Ci sono giocatori che devi mettere in campo per farli rendere al meglio, perché sono determinanti. Il calcio è tutto: difesa, attacco e contropiede. Nel calcio è tutto buono, non c'è un sistema di gioco vincente: ci sono tante cose da fare e vanno fatte in base alle caratteristiche dei tuoi giocatori".



ERIKSEN - "E' un centrocampista completo, può giocare sia come centrocampista esterno che come centrocampista basso. Io lo vedo vicino a Pirlo, potrebbe giocare anche davanti alla difesa".



NAPOLI - "Lo seguo ancora e lo seguirò sempre. Sta facendo molto bene e sono felice che Fabian Ruiz abbia ritrovato la miglior condizione. Ora c'è questa bella sfida con il Barcellona, che è molto meno prevedibile di quello che ci si potrebbe aspettare".



EURO 2020 - "Sarà molto incerto, l'Italia ha fatto passi da giganti e dovrà confrontarsi con altre grandi squadre, ma vedo bene gli Azzurri".



MILAN - "E' stato un momento difficile, ma pare che ci siano segnali di risveglio. La tradizione e la storia di un club vanno rispettati, per fare grandi le squadre serve una giusta programmazione pur rispettando le regole. Rangnick? Non lo conosco".