L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà gli azzurri affontare la Spal.



PARTITE A NATALE - "Ci aspettano tre partite tra Natale e Capodanno, viviamo un momento importante per tutti noi. Cercheremo di combinare l’aspetto lavorativo e festivo, ma passeremo il pranzo natalizio a casa. È una bella novità per il calcio italiano, in Inghilterra i tifosi approfittavano del Boxing Day per andare allo stadio in maniera rilassata".



DIFFIDATI - "Non mi faccio condizionare, perché se un giocatore in diffida va in panchina gli faccio saltare una partita e poi quella per cui sarà squalificato. Domani affrontiamo una squadra forte, non facciamo calcoli in vista della partita contro l’Inter. Penseremo ai nerazzurri solo dopo Napoli-Spal".



INFORTUNATI - "Tutta la squadra è a disposizione, solo Allan è fuori per un problema alla schiena, un colpo della strega che non gli permetterà di giocare domani, ma lo recupereremo per Milano. Anche Mario Rui è rientrato. Verdi Sta bene, non avverte più nessun problema. Può essere sicuramente utilizzato. Rog? Lui, Fabian o Zielinski in quella posizione".

"Non credo arriverà nessuno, la rosa mi soddisfa, è molto competitiva. Anzi, un arrivo in più comprometterebbe la gestione e una cessione abbasserebbe la qualità dell’organico. Cessioni? Non daremo via nessuno se non si incatena a Castel Volturno per voler andare via"."Non può giocare tre partite in fila, rischieremmo inutilmente. Lo gestiremo in questa settimana, anche se la condizione migliora di giorno in giorno. Ci vorrà un po’ di tempo perché possa recuperare le coordinate spazio-temporali in campo""Non mi fa nessun effetto, Moggi è stato alla Juventus tanto tempo e ha tanti rapporti personali. È stato lì per tanto tempo, non mi sembra così grave che sia andato"