L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto all’Olympique Lyonnais i diritti alle prestazioni sportive di Joachim Andersen.



Al difensore danese – 42 presenze nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società.