Massimo Cellino, patron del Brescia, parla a Teletutto sempre di Mario Balotelli, dopo aver già parlato del 45 delle Rondinelle in Lega in mattinata: "Se tornassi indietro gli chiederei se è davvero sicuro di firmare. È molto più fragile di quanto pensassi. Se pensiamo che la salvezza dipenda solo da lui, stiamo sbagliando. Lui completa la squadra. La mia è stata una scelta tecnica, che si è rivelata più azzardata di quanto pensassi. Ma guardiamo avanti".



SU CORINI - "Ero convinto che Corini fosse di Verona. Se avessi saputo che era di Brescia, nemmeno lo avrei preso. È difficile allenare le propria città. Per esempio, ho parlato con De Zerbi tempo fa e ci siamo detti che sarebbe stato difficile lavorare insieme a Brescia. Avrei dovuto valutare in estate quanto entusiasmo e quanta paura ci fosse in Corini. Pensavo di poterlo accompagnare in un percorso di crescita, ma nel mercato ho sbagliato sopravvalutando le sue capacità. Grosso è uno che ha vinto da giocatore, ha potenzialità ed è un allenatore in formazione. È come la nostra squadra: si sta formando. Io sono un imprenditore, non dico bugie alla gente. Sono orgoglioso di essere a Brescia e non mi nascondo. Sto cercando di dare organizzazione alla società e rendere la città orgogliosa".