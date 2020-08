Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, l'ex direttore sportivo del Milan,, ha parlato anche del suo futuro e dello sfogo dicon l'Inter club in cui ha lavorato prima di passare in rossonero."Su Rino c'erano perplessità che da più parti furono sollevate sul fatto che non fosse adatto ad allenare il Milan. Il tempo è galantuomo, ora ha confermato tutto il suo valore. Merita di raccogliere ogni soddisfazione".- "Stimo molto Antonio, lo ritengo uno dei migliori in circolazione, ma ha sbagliato e ha sbagliato di grosso. Ha messo in imbarazzo e in difficoltà il club. Ora le cose sono due: o si scusa o se non si scusa viene esonerato. E questo, anche se il giorno dopo l’Inter non gioca contro il Getafe, ma la finale di Champions League. Anche questo episodio dimostra come mai, da nove anni, la Juve domini il campionato. Alla Juve una cosa del genere non sarebbe successa. E, se fosse successa, sappiamo come sarebbe andata a finire".- "Non cerco né una poltrona né un contratto, ma un progetto pluriennale. Sottolineo pluriennale poiché una squadra forte, competitiva non si costruisce dall’oggi al domani".Guardi l’Atalanta di Gasperini: ricorda? All’inizio della sua prima stagione a Bergamo, dopo avere accusato quattro sconfitte nelle prime cinque partite, l’allenatore sembrava fosse sull’orlo dell’esonero. La società l’ha difeso, ha creduto in lui nel momento di massima difficoltà: subito dopo è arrivata la vittoria sul Napoli che ha impresso la svolta alla straordinaria avventura dell’Atalanta, dal 2016 sino a questi giorni. Così si fa".