André Silva e il Siviglia si diranno addio. Non è più una sorpresa, ma a dicembre scorso gli spagnoli erano seriamente orientati a riscattarlo: operazione da 39 milioni di euro pagabili in più anni, il portoghese segnava a raffica e quasi convinceva tutti. Nei mesi successivi è calato nettamente, i gol sono mancati e il Siviglia si è tirato indietro: niente riscatto, André tornerà al Milan e adesso la soluzione per il suo futuro è legata totalmente all'agente Jorge Mendes con cui già da mesi sono in corso fitti dialoghi.



IDEA SCAMBIO - Da tempo, André Silva ha fatto capire che non ha intenzione di rimanere in rossonero per essere la riserva di Krzysztof Piatek: serviranno prospettive diverse, da capire quindi chi sarà l'allenatore altrimenti andrà via. Jorge Mendes ha avviato i contatti tra Liga e Premier League per trovare una nuova soluzione, di certo non accetterà una stagione di panchina al Milan come già capitato due anni fa per André Silva. Ecco perché il potente procuratore sta cercando anche soluzioni per possibili scambi che possano interessare al Milan: la posizione di Leonardo è in bilico dunque tutto andrà ridiscusso in caso di addio, ma Mendes proporrà anche un'idea di scambio per portare via André Silva dal Milan, essendo complicato trovare proposte da 30/35 milioni per il lusitano. Intanto, André aspetta per una nuova soluzione...