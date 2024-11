André Silva: "Voglio tornare in Italia per cancellare un disagio con me stesso. Calhanoglu e quel divano ad agosto..."

Getty Images

Vuole farlo con continuità, vuole sentirsi protagonista, lontano dalla Germania, dove di fatto non gioca più. Del Lipsia è una riserva, uno dei tanti, motivo per il quale un trasferimento a gennaio è altamente probabile. Magari in Italia, dove sogna di giocare, dopo l'infelice parentesi con la maglia del Milan: "Uno dei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Mi piace sempre farlo, voglio sempre esprimere il mio massimo potenziale.E poi la vostra cultura è molto simile alla nostra… Tornare sarebbe qualcosa di molto positivo ma mi concentro su quello che posso controllare".

"L’inizio un po’ uno shock,. La verità è che era il mio primo anno fuori casa, non parlavo la lingua e il club era in un periodo di instabilità, dopo l’era Berlusconi. Certo, non ho giocato tanto come ero abituato, non abbiamo vinto titoli e non siamo stati in Champions...""La persona con cui ho parlato di più negli anni è Hakan Chalanoglu, stavo spesso con lui e Ricardo Rodriguez. Ho incontrato la sua Inter anche con la Real Sociedad ma in quelle due partite non ci siamo fermati a parlare".

"L'Italia mi piace molto, la città (Milano ndr) e i tifosi sono stati il meglio.Con la mia fidanzata, che presto sarà mia moglie, abbiamo fatto le vacanze in Italia negli ultimi 4-5 anni. Il primo anno in Sicilia, poi Amalfi, la Puglia, la Sardegna. Ora per la luna di miele vogliamo prendere un treno e andare in Toscana".